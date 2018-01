Autotreno di traverso blocca il traffico autostradale in provincia di Cosenza (FOTO)

Lunghe code di automobilisti in attesa che il mezzo venga rimosso dalla carreggiata

COSENZA – Traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia oggi pomeriggio sull’Autostrada del Mediterraneo. Intorno alle 16.30 un autoarticolato adibito al trasporto di veicoli pare abbia sbandato per poi intraversarsi in mezzo alla strada. L’autocarro è rimasto in panne a poche centinaia di metri dallo svincolo di Piano Lago in direzione Cosenza nel tratto interessato dai lavori in corso con corsia a doppio senso di marcia. Gli automobilisti per oltre mezz’ora sono rimasti letteralmente fermi in attesa che il mezzo fosse rimosso dalla carreggiata. Tra i veicoli bloccati anche un’ambulanza che al momento sembrerebbe non stesse eseguendo servizi di primo soccorso. Gli operatori dell’Anas intervenuti sul posto hanno tentato di ripristinare le regolari condizioni di transito alternando il defluire dei veicoli tra le due corsie.