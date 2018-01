Presunto pusher cosentino nascondeva in casa armi e passamontagna

Il ragazzo dopo un’accurata perquisizione domiciliari è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio

COSENZA – Durante i servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti posti in essere dalla Questura di Cosenza è stato tratto in arresto un giovane cosentino. Si tratta di F. M. A. ventunenne incensurato. I poliziotti in servizio nella zona di via degli Stadi, avendo notato movimenti sospetti hanno raggiunto l’abitazione del ragazzo per effettuare un’accurata perquisizione. Nella sua camera da letto all’interno dell’armadio sono stati rinvenuti 288,68 grammi di sostanza marijuana. Oltre allo stupefacente tra i vestiti il ventunenne pare avesse nascosto: tre coltelli, una pistola a salve, una forbice, un passamontagna; un bilancino di precisione; un trincia erba; dieci grammi di semi di marijuana e banconote di diverso taglio per un totale di 179mila euro. Il procedimento per direttissima nei confronti dell’arrestato, si è concluso nella tarda mattinata di oggi con la convalida dell’arresto e l’obbligo della firma.