FOTONOTIZIA – Cosenza, perdite copiose di acqua tra le strade del centro città

Disagi tra le palazzine di viale della Repubblica e via XXIV Maggio

COSENZA – Acqua che sgorga tra marciapiedi e strade del centro città. A Cosenza da circa una settimana i cittadini segnalano disagi per le copiose perdite idriche registrate in più zone. Sollecitata ad intervenire, la Polizia Municipale, ha provveduto a constatare i disagi tra i quartieri e comunicare all’ufficio Lavori Pubblici, guidato dall’ingegner Converso, la richiesta d’intervento. Ad oggi, però pare non sia stato dato seguito alle istanze presentate dai vigili ed i lavori non sono ancora iniziati. Il ritardo nell’avvio delle riparazioni ha comportato l’allagamento continuo di via XXIV Maggio e di via Carmelo Bruno, parallela tra le centralissime viale della Repubblica e via Roma dove la copiosa perdita d’acqua sembra quasi un fiume in piena. Solo nel quartiere di via degli Stadi pare che, dopo le continue lamentele dei residenti, i tecnici si siano adoperati per bloccare le fuoriuscite d’acqua che si riversano in strada.

In foto via Carmelo Bruno