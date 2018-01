Le botte all’inviata delle Iene non sono una questione di prudenza, ma di arretratezza

Lettera di un cittadino indignato: “E’ inutile esternare dichiarazioni in difesa della Calabria se non c’è la consapevolezza di vivere, purtroppo, in una condizione di arretratezza”

COSENZA – “In Calabria – scrive in una lettera un lettore del quotidiano QuiCosenza – il problema si chiama omertà. Un dismorfismo sociale che risiede in molti individui, per natura, per convenienza e connivenza. Chiunque è vittima di questa patologia non riconosce lo Stato. Davanti all’evidenza si preferisce la beata ignoranza che ha tolto la speranza di molti giovani i quali scoraggiati scappano altrove per realizzare le loro idee mentre altri restano coraggiosamente sfidando non pochi ostacoli. L’immagine della Calabria degradata a terra di ‘ndrangheta non è colpa di chi ha il coraggio di denunciare gli abusi, ma ricade sui responsabili che offendono quotidianamente la società civile e la voglia di riscatto con pratiche perverse che spazzano il futuro di tanti giovani.

Una lotta tra ricchi e poveri in cui a trionfare sono i falsi idoli che spostano il baricentro dell’azione in difesa di sistemi corrotti che con la loro presenza malavitosa favoriscono l’arretratezza di un territorio. Un’idea di società nella quale ognuno appartiene al proprio gruppo. Soggetti ricchi che ostentano il potere nei confronti dei loro subalterni i quali sognano di diventare i nuovi capi. La conquista del potere è la nuova frontiera delle generazioni subalterne e questo per il Mezzogiorno ha segnato un ulteriore passo indietro con conseguenze deleterie sotto il profilo dell’immagine della nostra terra. Pertanto è inutile esternare dichiarazioni in difesa del Mezzogiorno e della Calabria se non c’è la consapevolezza di vivere, purtroppo, in una condizione di arretratezza socio-economica”.

