Novellame diretto in Sicilia sequestrato nell’area di servizio di Cosenza Ovest

Il valore del pesce stipato in un maleodorante Fiat Ducato si aggira sui quindicimila euro

COSENZA – Oggi durante gli ordinari controlli in autostrada, una pattuglia della Polizia Stradale di Cosenza Nord, si è imbattuta in un furgoncino maleodorante. L’autocarro posteggiato all’interno dell’area di servizio Cosenza Ovest er un Fiat Ducato senza cella frigorifera, dallo stesso proveniva un forte odore di pesce. Aperte le portiere del vano di carico gli operatori hanno rinvenuto al suo interno oltre 920 chilogrammi di novellame suddiviso in 230 casse. Il pesce una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato circa 15.000 euro anche se risultava privo di etichettatura di provenienza e di identificazione ed era trasportato in violazione delle norme relative all’igiene e conservazione degli alimenti. I poliziotti, di concerto col servizio veterinario della locale ASL, hanno quindi sequestrato la merce contestando al conducente del furgone sanzioni pari a 5mila euro. Il carico è stato inviato presso la Capitaneria di Porto di Cetraro per l’eliminazione. Dalle dichiarazioni rilasciate dall’autista, Z.A., trentaquattrenne di Messina con precedenti specifici, la merce, nella oggi all’alba era stata caricata a Foggia ed era destinata ai mercati ittici del messinese. Sono in corso ulteriori accertamenti a carico del proprietario del veicolo.

Immagine di repertorio