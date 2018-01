Una nuova specialista in diabetologia in provincia di Cosenza

Potenziato il servizio offerto dall’ambulatorio di Cassano allo Jonio

COSENZA – Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, dr. Raffaele Mauro, attesa l’esigenza della figura specialistica di diabetologia presso l’ambulatorio di Cassano allo Jonio, ove peraltro ricade un servizio Hospice e nella necessità di omogenizzare ed uniformare le prestazioni su tutto il territorio della stessa Azienda, ha inteso dare disposizioni in tal senso. In particolare, a far data dal primo del mese di febbraio prossimo venturo, una specialista per la citata branca presterà servizio presso il Distretto Jonio Nord- Poliambulatorio di Cassano. Ancora una volta, nonostante le non poche difficoltà incontrate, l’ASP di Cosenza ha inteso dare in tempi ragionevoli, la migliore risposta possibile agli utenti del proprio territorio.