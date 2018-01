Ponte di Calatrava, Cimolai co-finanzierà l’evento inaugurale

La spesa prevista per il taglio del nastro è di 126.583,80 oltre Iva al 10%, per il solo spettacolo (escluso buffet e vitto, alloggio e viaggio dell’architetto Calatrava)

COSENZA – “Il ponte di Calatrava ha acceso sulla città di Cosenza i riflettori nazionali e internazionali per l’importante significato urbanistico dell’opera e per altri elementi tra cui l’eccellenza rappresentata dall’impresa Cimolai, che ne ha completato la struttura”. Lo afferma l’assessore alla Riqualificazione urbana di palazzo dei Bruzi, Francesco Caruso, aggiungendo: “I più prestigiosi quotidiani economici hanno dato risalto, tra le altre cose, a questo aspetto, considerando che l’impresa friulana ha già collaborato varie volte con l’architetto spagnolo Santiago Calatrava ed annovera interventi di ingegneria di livello mondiale. Oggi – precisa Caruso – la città di Cosenza va ad aggiungersi ai tanti progetti realizzati dalla Cimolai in fatto di edifici, stadi, opere marittime eccetera”.

In occasione della conferenza stampa che si è tenuta a palazzo Montecitorio giovedì, il rappresentante della Cimolai, ingegnere Marco Sciarra, ha confermato al sindaco Occhiuto e allo stesso assessore Caruso che la ditta co-finanzierà l’evento inaugurale del prossimo 26 gennaio. “L’inaugurazione di una grande opera pubblica merita un grande evento che coinvolga l’intera città – sottolinea ancora il delegato di Occhiuto – Per tale motivo abbiamo pensato un intrattenimento ad hoc, a cura dello studio Festi”.

Una voce specifica della delibera relativa all’affidamento dell’evento, richiama proprio la possibilità che eventuali imprese sponsor e che l’impresa costruttrice co-partecipino alle spese dell’inaugurazione. “La decisione dell’impresa Cimolai, che ringrazio, di sostenere economicamente la manifestazione del 26 – conclude Francesco Caruso – rafforza il senso dell’opera sul territorio, quale proiezione di uno spirito costruttivo non soltanto sul piano fisico”