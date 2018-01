Domani Santa Messa in Cattedrale per il patrono dei Vigili Urbani

La celebrazione sarà presieduta dall’Arcivescovo monsignor Francesco Nolè

COSENZA – Domani, sabato 20 gennaio alle ore 11,30 si terrà in Cattedrale la celebrazione per il patronato di San Sebastiano sul corpo della Polizia municipale dei diversi comuni della Provincia. La celebrazione sarà presieduta dall’Arcivescovo monsignor Francesco Nolè. Le notizie storiche su San Sebastiano sono poche, ma la diffusione del suo culto ha resistito ai millenni, ed è tuttora molto vivo. Il suo martirio avvenne sotto Diocleziano. Secondo i racconti della sua vita (le passioni) era originario di Milano si trasferì a Roma riferisce sant’Ambrogio e sarebbe stato un cavaliere avvalsosi dell’amicizia con l’imperatore per recare soccorso ai cristiani incarcerati e condotti al supplizio. Avrebbe fatto anche opera missionaria convertendo soldati e prigionieri.

Lo stesso governatore di Roma, Cromazio, e suo figlio Tiburzio, da lui convertiti, avrebbero affrontato il martirio. Tutto ciò non poteva passare inosservato a corte, tanto che Diocleziano stesso convocò Sebastiano. Inizialmente si appellò alla vecchia familiarità: “Ti avevo aperto le porte del mio palazzo e spianato la strada per una promettente carriera e tu attentavi alla mia salute“. Poi passò alle minacce e infine alla condanna. Venne legato al tronco di un albero, in aperta campagna, e saettato da alcuni commilitoni. La sua sepoltura avvenne sempre a Roma ad Catacumbas, che ne hanno preso il nome, in questo stesso giorno.