Nuovo servizio bus a Cosenza, al via le corse della ‘navetta Castello’

Da domani l’Amaco avvia una nuova linea bus per il centro storico di Cosenza

COSENZA – Un servizio specifico dal centro città al centro storico, fino al Castello svevo. Rientra tra le iniziative del nuovo corso dell’Amaco, l’azienda municipalzzata dei trasporti, e partirà mercoledì 17 gennaio. La “Navetta Castello”, così come è stata denominata, effettuerà il percorso: Piazza Mancini – Viale Trieste – Via Montesanto – Piazza dei Bruzi – Via Sertorio Quattromani – Piazza dei Valdesi – Corso Telesio – Piazza XV Marzo – Via Siniscalchi – Via Panoramica – Portapiana – Salita Castello – Largo Castello – Salita Castello – Portapiana – Via Vittorio Emanuele – SS 107 – Corso Garibaldi – Piazza dei Valdesi – Via Sertorio Quattromani – Piazza Matteotti – Piazza Mancini. Prima corsa da piazza Mancini a mezzogiorno e poi, ogni mezz’ora, fino alle 14.00. In orario pomeridiano si riprende, con la stessa cadenza, alle 15.40, ultima corsa alle 18.40. Unica fermata intermedia in piazza XV marzo. Sempre da mercoledì 17 gennaio verrà istituita una nuova corsa mattutina della linea 18 con partenza da Orto Matera alle 7.20.