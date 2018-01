Abiti ‘taroccati’ venduti su corso Mazzini a Cosenza, una denuncia

Controlli dei carabinieri nella città di Cosenza, posti di blocco con unità cinofile antidroga

COSENZA – I carabinieri di Cosenza sono intervenuti ieri pomeriggio con una serie di controlli su Corso Mazzini. Decine di pattuglie hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari nel centro città insieme al personale dell’Enel. L’attività ha portato alla denuncia per furto di energia elettrica di un soggetto che aveva collegato l’impianto del suo appartamento di via Popilia direttamente alla linea principale. Su Corso Mazzini, invece i carabinieri hanno fermato un giovane di origine marocchina che tentava di vendere capi di vestiario con marchi contraffatti. L’uomo è stato denunciato a piede libero e la perquisizione della sua abitazione ha consentito di recuperare altri dieci giubbini, sedici paia di scarpe da ginnastica e tre tute complete modello felpato di vari brand di abbigliamento, tutti contraffatti. Infine, grazie ad un servizio di filtraggio presso le principali vie di comunicazione con posti di controllo rinforzati con unità cinofile antidroga sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di consumatori quattro soggetti trovati in possesso di modici quantitativi di stupefacenti, mentre un ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di coltello.