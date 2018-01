Il blitz è stato compiuto dai carabinieri della Aliquota Operativa della Compagnia di Cosenza, alle prime luci dell’alba

COSENZA – Al termine dell’attività d’indagine due persone, una coppia di pregiudicati, sono state arrestate in flagranza di reato. I due conviventi in una abitazione in Piazza Gervasi a Cosenza, all’ultimo lotto di Via Popilia, sono ritenuti responsabili del reato di detenzione abusiva di armi e munizioni nonché di sostanze stupefacenti. I militari stamattina, dopo aver cinturato la palazzina, sono saliti per le scale ma, proprio in quel frangente, dalla finestra retrostante l’ingresso principale, sarebbe stato lanciato un pacco avvolto in un accappatoio al fine di attutire la caduta a terra.

Gesto che è stato notato dai carabinieri che erano fuori dallo stabile, che lo hanno recuperato e scoperto un vero e proprio arsenale composto da una pistola Smith & Wesson 44 Magnum, Calibro 38 millimetri Special, risultata oggetto di furto; una pistola beretta 98 FS, Calibro 9X21 con caricatore inserito contenente 10 cartucce stesso calibro e anch’essa rubata; una pistola Luger CZG2000, Calibro 9X21, di produzione cecoslovacca avente matricola abrasa e con caricatore inserito contenente 10 cartucce stesso calibro e un caricatore vuoto ed oltre 100 cartucce di vario calibro. Inoltre sono stati rinvenuti 500 grammi di hashish suddivisi in panetti con marchio di riconoscimento.

I Carabinieri hanno esteso la perquisizione nell’abitazione dove, all’interno del comodino della camera da letto, hanno trovato un’altra pistola ME 8Police 8mm, successivamente risultata essere a salve ed un grammo marijuana con relativo macinino per la lavorazione. Quanto recuperato è stato posto sotto sequestro e le armi ora, saranno oggetto di esami balistici al fine di verificare l’eventuale utilizzo per la commissione di delitti. L’uomo è stato portato in carcere mentre la donna è stata assegnata ai domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Cosenza.