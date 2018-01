Corso gratuito di operatore grafico multimediale a Cosenza

Al corso seguiranno percorsi di inserimento lavorativo volti all’autoimprenditorialità

COSENZA – L’attività formativa prevista per il corso di Operatore Grafico Multimediale, non ha costi di iscrizione e sarà usufruita gratuitamente da 15 giovani con meno di 18 anni, che non frequentano la scuola, che non hanno conseguito alcun diploma scolastico e che hanno assolto almeno all’obbligo d’istruzione, anche se poi sono fuoriusciti dal sistema scolastico (quindi nella fascia di età 16-18 anni). Vista l’allettante opportunità e, soprattutto, in virtù della data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, che dovranno pervenire entro il prossimo sabato 20 gennaio 2018, le lezioni del percorso sperimentale di Istruzione e Formazione Professionale (IePF), che si svolgeranno presso l’ITI “A. Monaco” di Cosenza, partiranno in brevissimo tempo.



Per ricevere maggiori informazioni o per iscriversi al corso, è possibile consultare il bando e scaricare il modulo di domanda dal sito della scuola http://www.itimonaco-cosenza.gov.it, ma anche recandosi presso la sede dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Monaco” di Cosenza in via Giulia, n. 9 oppure, in alternativa, telefonando allo 0984.411881 o scrivendo all’indirizzo: cstf01000c@istruzione.it. Il materiale didattico per i corsisti sarà fornito gratuitamente dall’Istituto e le spese di viaggio (solo autobus e treno) degli studenti per giungere alla sede di formazione saranno a carico dell’Ente formatore. I partecipanti del corso, che ha una durata di 2.000 ore, da svolgersi in due anni tra attività teorico-pratiche in aula e con stage formativi aziendali, saranno impegnati da lunedì a venerdì, con attività formative in orario mattutino nei laboratori multimediali e con attività di stage in azienda in orari pomeridiani.



A fine percorso, l’Operatore Grafico sarà in grado di occuparsi di stampati e multimedia, grazie alle competenze tecniche acquisite con l’ausilio di software professionali per il trattamento immagini, ma anche di impaginazione e allestimento di stampati, per l’editoria su cd e dvd. Inoltre, il corsista sarà in grado di collaborare a tutte le fasi di realizzazione di prodotti pre-stampa digitali 2D e 3D, sia con agenzie pubblicitarie e imprese industriali e artigianali di stampa, sia con testate di riviste e periodici e con case editrici.



I contenuti principali previsti nel programma del corso sono: Comunicazione; Informatica; Tecniche per l’editoria; Tecniche per la Grafica; Tecniche di elaborazione immagini; Tecniche per la grafica online; Tecniche video; Pianificazione Pubblicitaria; Sicurezza; Qualità; Cittadinanza; Fare Impresa; Orientamento. È prevista una sperimentazione di azioni tese a promuovere e favorire l’autoimprenditorialità, attraverso l’accesso a fondi di finanziamento pubblici e al collocamento in azienda con tirocini e contratti, grazie anche alla possibilità di fruire di agevolazioni previste da Garanzia Giovani.