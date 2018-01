Tra Cosenza e la provincia 500 feriti in incidenti, 8mila furti e oltre 32mila controlli

Un anno di attività della Polizia di Stato sul territorio dell’area urbana e della provincia di Cosenza dal concerto di Capodanno agli sbarchi dei migranti

COSENZA – Nel 2017 il personale della Polizia di Stato presente sul territorio della provincia di Cosenza è stato impiegato a tutto tondo nei servizi di vigilanza all’ordine pubblico e al mantenimento della pubblica sicurezza, fornendo soccorso e assistenza, con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione. Per fasce “deboli” si intende quella parte di popolazione che per loro natura risulta più vulnerabile ai soli occhi dei malintenzionati. La Polizia di Stato, da sempre a fianco dei più indifesi, aumenta sempre di più la sua azione di sostegno a questi ultimi. Con campagne di sensibilizzazione e controlli del territorio destinati alla prevenzione dei reati in genere e con una sempre più costante presenza sul territorio al motto: “Esserci Sempre”. Coordinatore di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato presenti sul territorio provinciale è il Questore della Provincia di Cosenza, dr. Giancarlo Conticchio, che ha improntato il suo mandato nella piena collaborazione e sinergia con tutte le altre forze di polizia presenti sul territorio. Il Questore Conticchio inoltre, per sottolineare la sua vicinanza quale massimo rappresentante della Polizia di Stato in ambito provinciale, sin dall’inizio del suo insediamento ha intrapreso un giro di visite istituzionali, ancora non concluso, a tutti i sindaci dei comuni della provincia.

PREVENZIONE: DALLA LUDOPATIA ALLE TRUFFE AGLI ANZIANI

