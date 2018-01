FOTONOTIZIA – Cede la lamiera di una galleria sulla statale 107 tra Cosenza e Paola

Auto intrappolate in galleria per oltre mezz’ora

COSENZA – Traffico congestionato sulla statale 107 in direzione Paola. Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19.30, parte della lamiera che riveste l’interno della galleria Serrachimenti ha ceduto. A seguito del crollo non si sono registrati feriti. Nel momento in cui il pezzo si è staccato sembrerebbe infatti che non stesse transitando alcun veicolo nella galleria. Le auto sono però rimaste bloccate per oltre mezz’ora al suo interno in attesa che i Vigili del Fuoco, al momento ancora al lavoro, provvedessero a mettere in sicurezza il tratto di strada interessato rimuovendo la lamiera dalla carreggiata.