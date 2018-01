Nella giornata odierna via De Rada resta senz’acqua: lavori al serbatoio

Interruzione della fornitura idropotabile a partire dalle 16 fino a fine lavori, previsti in serata

COSENZA – A causa dei lavori di sostituzione di un organo idraulico all’interno della camera di manovra del serbatoio regionale di via De Rada, sulla condotta adduttrice in arrivo dal serbatoio comunale del Merone, si potranno verificare dei disagi alle utenze ricadenti nelle zone prospicienti lo stesso serbatoio di Via De Rada, in quanto la pressione dell’acqua, subirà, nella giornata odierna, una diminuzione. Lo ha comunicato questa mattina al Comune di Cosenza la Sorical precisando che i lavori di sostituzione inizieranno alle ore 16,00 di oggi, durante le ore di chiusura del serbatoio di Via De Rada che sarà alimentato solo dallo schema idrico dell’Abatemarco fino al termine dei lavori, previsto in serata.