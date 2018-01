Da domani divieto di transito su Corso Telesio, per lavori agli impianti d’illuminazione

Dal 15 al 19 gennaio, per la potatura degli alberi, analogo divieto su Corso Vittorio Emanuele

COSENZA – Per consentire l’effettuazione dei lavori di manutenzione agli impianti di pubblica illuminazione di Corso Telesio, il Comandante della Polizia Municipale, avv.Giovanni De Rose, ha disposto con apposita ordinanza, il divieto di transito, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 di domani, venerdì 12 gennaio, sullo stesso Corso Telesio, in corrispondenza dei tratti stradali interessati dai lavori. Al divieto faranno eccezione i mezzi di cantiere. Al termine dei lavori sarà ripristinata la regolare circolazione stradale, nonché la permanente segnaletica verticale ed orizzontale, con rimozione di quella temporanea.

Un’altra ordinanza è stata emanata dalla Polizia Municipale per consentire l’effettuazione dei lavori di potatura di alcuni alberi su Corso Vittorio Emanuele, nell’ambito del piano di interventi predisposto dal settore Decoro Urbano del Comune di Cosenza. Il provvedimento istituisce il divieto di transito su Corso Vittorio Emanuele, in corrispondenza dei tratti stradali interessati dai lavori, da lunedì 15 gennaio a venerdì 19 gennaio, dalle ore 9,00 alle ore 11,00. Anche in questo caso, al divieto faranno eccezione i mezzi di cantiere.