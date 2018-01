Vuole lanciarsi da un ponte, lo salvano i poliziotti

Un uomo in evidente stato di ubriachezza sale in piedi sul parapetto del ponte. A lanciare l’allarme un cittadino. I poliziotti bloccano l’aspirante suicida

COSENZA – Nel corso di servizi organizzati del controllo del territorio nel centro cittadino, i poliziotti in servizio presso il Reparto Prevenzione Crimine Calabria Nord, in transito nella città bruzia, sono stati avvicinati da un cittadino che segnalava la presenza di una persona che minacciava di buttarsi giù da un ponte . Immediatamente raggiunto il posto segnalato, i poliziotti hanno notato effettivamente un uomo in piedi sul parapetto del ponte, in procinto di gettarsi giù.

Avvicinatisi con cautela all’individuo, gli agenti hanno cercavato di convincerlo a desistere dal compiere l’insano gesto. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, continuava a manifestare la propria volontà di togliersi la vita, dimenandosi con strattoni e spinte. Gli operatori di Polizia, dopo aver bloccato l’aspirante suicida, sono riusciti a metterlo in sicurezza ed ad affidarlo alle cure sanitarie del 118, intervenuto su specifica richiesta dalla sala Operativa, e di un familiare fatto intervenire sul posto.

I serrati servizi di controllo sul territorio, voluti dal Questore di Cosenza Giancarlo Conticchio, hanno affermato ulteriormente la vicinanza degli uomini e delle donne della Polizia di Stato ai cittadini.