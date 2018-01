Epifania, un sorriso (e un cestino dono) per 200 famiglie (FOTO)

L’Amministrazione comunale di Cosenza ha delegato “Il Paradiso dei Poveri” a distribuire pacchi dono

COSENZA – Quando è festa, non è festa per tutti, purtroppo. E allora occorre che le istituzioni, e perchè no, anche la gente comune, ogni tanto si ricordino di chi ha bisogno. E sono tante le famiglie indigenti che, silenziosamente, vivono tra di noi. Magari nella casa a fianco. E noi, distrattamente, non ce ne accorgiamo. L’Amministrazione comunale di Cosenza ha voluto donare dei cestini con beni di prima necessità, e non solo, a 200 famiglie cosentine. La distribuzione è stata affidata a chi sta sul territorio ogni giorno e conosce i casi più delicati: il Paradiso dei Poveri, l’associazione di solidarietà fondata da Padre Fedele Bisceglia.

Una lettera del sindaco accompagna ogni cestino. L’appuntamento, questa mattina, è stato dato davanti alla sede dell’associazione, in via Romualdo Montagna, e anche davanti alla Chiesa di San Nicola. In tanti, per necessità, si sono presentati. Per ricevere il cestino. E anche un sorriso. Una parola. Un incoraggiamento. Una speranza. Che questo anno appena arrivato possa essere foriero di buone notizie. E di serenità. Per tutti.