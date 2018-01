Tempo di ‘maiale’, l’Asp di Cosenza detta le regole igienico sanitarie

Per prevenire la diffusione della trichinosi la macellazione di suini potrà avvenire fino al 15 di marzo pagando una piccola tassa



COSENZA – L’Amministrazione comunale disciplina, con apposita ordinanza sindacale, la procedura da seguire per poter effettuare nel proprio domicilio la macellazione dei suini per autoconsumo familiare, recependo la nota del servizio veterinario-area igiene alimenti dell’ASP di Cosenza. L’ordinanza stabilisce che la macellazione è consentita nei giorni feriali e festivi fino al 15 marzo 2018. Gli interessati possono richiedere la visita sanitaria dei suini macellati a domicilio compilando l’apposito modulo in carta semplice da presentare all’ufficio veterinario competente per territorio oppure al Comune con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo. La modulistica è disponibile presso i Comuni, i Servizi Veterinari ed il sito dell’ASP di Cosenza. Nel modulo vanno indicate le generalità dell’interessato, il codice di registrazione dell’azienda suina o il codice fiscale del proprietario, il numero dei suini da macellare (non più di 4 per nucleo familiare), il giorno, l’ora ed il luogo della macellazione, i recapiti telefonico e mail. È vietato macellare per conto terzi al di fuori di mattatoi regolarmente autorizzati e di porre in vendita le carni di suini. Per ogni suino dovrà essere corrisposta la somma di 22 euro nei giorni feriali e 32 euro nei giorni festivi. Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario IBAN – IT 82 R010 0516 2000 0000 0218 500 BNL – Causale: “ Servizio Veterinario- Macellazione suini privati a domicilio”; oppure sul C/C postale n. 16353872 intestato all’Asp di Cosenza – causale :” Servizio VeterinarioMacellazione suini privati a domicilio.

L’ordinanza pubblicata dal Comune di Cosenza recepisce le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per prevenire la trichinosi. Considerato che la visita ispettiva ai suini da macellare, oltre a garantire la sicurezza sulle qualità delle carni, esprime un importante momento di educazione sanitaria teso esclusivamente a tutelare e migliorare la salute della collettività ordina che dal 01.10.2017 al 15.03.2018 è consentita la macellazione dei suini a domicilio per il consumo della carne e la produzione di salumi destinati al consumo familiare. Per gli animali nati in azienda occorre esibire, prima della visita sanitaria, il registro dell’azienda. Per gli animali che invece non sono nati in azienda occorre allegare alla richiesta il modello 4 (cosiddetto foglio rosa o dichiarazione di provenienza degli animali). Il Servizio Veterinario potrà contattare l’utente per la conferma o lo spostamento del giorno e dell’orario delle visite, nonché l’avvio degli animali presso i mattatoi autorizzati.