Navetta notturna a domicilio tra Cosenza, Rende e Castrolibero

Il bus durante il fine settimana accompagnerà a casa tutti gli utenti che ne faranno richiesta

COSENZA – La navetta “Al Volo” dell’Amaco da oggi propone anche il servizio “Weekend in città”. Quanti genitori vivono con ansia le notti del weekend sapendo che i figli sono usciti in macchina, quanti nel fine settimana vorrebbero recarsi in ristoranti e locali comodamente trasportati? Ci pensa l’Amaco che – dopo l’aeroporto di Lamezia, dopo la stazione ferroviaria di Paola, dopo la notte di Capodanno – arricchisce ulteriormente la gamma di servizi offerti dalle navette “Al Volo”. Come funziona “Weekend in città”? Ogni venerdì e sabato, dalle 20.00 alle 2.00, chi ha esigenza di spostarsi nel territorio di Cosenza, Rende e Castrolibero può prenotare il servizio, telefonando al numero 328 9877343, al costo di 2,50 euro. Al Volo preleva l’utente (così come lo riaccompagna) direttamente al proprio domicilio.