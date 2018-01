Cosenza, segnalata schiuma sospetta nel Busento. In corso le verifiche (FOTO)

Nelle prime ore di questa mattina una inquietante schiuma biancastra viaggia tranquilla nel corso del fiume attraversando la città bruzia

COSENZA – Molti cittadini hanno inviato segnalazioni e foto per capire cosa stia succedendo. C’è chi la descrive come un bagnoschiuma e chi avverte un odore strano, quasi nauseabondo. Lo strano liquame, da destare poi l’attenzione dei cittadini è diventato più evidente intorno a mezzogiorno. Ma il fatto non è rimasto estraneo alle forze dell’ordine. Sono all’opera i carabinieri della Forestale, la polizia provinciale e l’Arpacal per dare risposte e trovare la causa.

Di certo, sembra quasi impossibile che possa riferirsi alla normale schiuma che può formarsi in superficie soprattutto nel periodo primaverile, in corrispondenza di eventi meteorici: perché non è primavera, e non abbiamo la neve che tende a sciogliersi. E’ pur vero che ieri il territorio è stato colpito dal mal tempo, ma oggi nel fiume la schiuma, ossia i residui trasportati dall’acqua, sarebbero dovuti essere rigorosamente di colore marrone.

In conclusione si potrebbe trattare di un possibile e probabile inquinamento generato dai tensioattivi, i classici componenti da sapone domestico o industriali e, nell’ultimo caso, considerati molto aggressivi. Per le cause dobbiamo attendere che le forze dell’ordine preposte in queste ore ai controlli, riescano a capirne la causa, risalire all’origine e soprattutto all’autore. Tanti potrebbero essere i fattori che hanno determinato un simile avvenimento: immissione di liquami, immissione di acque reflue, immissione di detergenti, scarico di depurato e di conseguenza potrebbe trattarsi di un frantoio in cui hanno proceduto al lavaggio delle vasche, piccole attività industriali, una fogna saltata. Per il momento la certezza è che nonostante ci sia un problema a monte, le forze dell’ordine sono già all’opera.