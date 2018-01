Maltempo, il vento si abbatte su Cosenza e spazza via anche il presepe (FOTO)

Le ultime ore in Calabria sul fronte maltempo sono certamente state altalenanti. Dalle temperature rigide si è passati ad un aumento consistente ma quello che ha colpito maggiormente è stato il forte vento.

COSENZA – La decisa intensificazione della ventilazione nord-occidentale sui settori tirrenici centrali e sulle regioni meridionali della penisola e sulle isole maggiori. Per tutta la notte infatti i venti di burrasca hanno soffiato sulla regione e a Cosenza hanno provocato danni. Ieri sera le forti raffiche di vento hanno divelto nel centro città cartelloni pubblicitari, danneggiato gazebo e persino il presepe installato in piazza Bilotti è stato danneggiato. Le immagini mostrano i danni provocati dal vento in centro città.