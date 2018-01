Bruciati tutti gli apparecchi elettrici in 50 appartamenti del centro di Cosenza

Sbalzo di tensione, cittadini infuriati: “L’Enel ci ha comunicato 130 segnalazioni per disservizio su questa rete”

COSENZA – I residenti di via Tancredi n.4 e di via Galluppi, segnalano il forte disagio che stanno vivendo: a causa di uno sbalzo di tensione, da questa mattina sono rimasti senza corrente elettrica e (danno maggiore) tutti gli apparecchi elettrici presenti in casa, sono andati letteralmente distrutti.

“50 appartamenti – scrive una cittadina – con frigoriferi, caldaie, lavatrici, televisori, fax, prese di corrente, ascensori, citofoni bruciati. L’Enel ci ha comunicato 130 segnalazioni per disservizio su questa rete. Addetti comunicano che a seguito del ripristino cavi, dopo il concerto di Piazza Bilotti, questa mattina avrebbero fatto passare la 380 sulle nostre reti domestiche. Ora troviamo, a seguito degli sbalzi di tensione di questa mattina, un cartello che ci segnala distacco dell’energia previsto per giorno 04/01.”