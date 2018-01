La grinta unica di Skin accende il 2018. Occhiuto: “Cosenza, sei bellissima” – TUTTE LE FOTO

C’è chi stima sessantamila, chi parla di ottantamila persone; ma i numeri contano poco. La protagonista dell’inizio dell’anno a Cosenza è stata la città e la voce inebriante di Skin.

COSENZA – Una macchina della sicurezza imponente quella messa in campo per garantire alle migliaia di persone, arrivate non solo dalla provincia ma anche dalle altre città calabresi, che hanno scelto di festeggiare il capodanno in piazza a Cosenza, di vivere in serenità il concertone “internazionale” degli Skunk Anansie. La festa è partita intorno alle 23.30 quando, prima del countdown, erano già in migliaia sotto il palco allestito in piazza dei Bruzi e dal quale il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, accompagnato dalla portavoce e dal vicesindaco Iole Santelli, ha salutato il nuovo anno, ringraziato i cittadini e sottolineato il valore di Cosenza, una città diventata “bellissima” e “internazionale“.

Dopo la mezzanotte è iniziata la festa rock. Gli Skunk Anansie hanno regalato un concerto a dir poco adrenalinico fatto di grinta ed energia nel corso del quale una scatenata Skin ha riproposto tutti i più grandi successi della band inglese da “Secretly” a “Hedonism“, da “Charlie Big Potato” a “You follow me down“, in un tripudio di potenza vocale…. un vero e proprio vulcano inarrestabile per un’ora esatta di concerto.

Imponente e massiccia la presenza di steward, controlli di sicurezza agli accessi ed ai varchi, che non hanno però impedito a qualcuno di portare in piazza bottiglie di vetro o esplodere botti. Diverse, infatti, le persone in possesso di una bottiglia all’interno nell’area concerto e su tutta Corso Mazzini, violando di fatto le disposizioni e i divieti imposti del Questore.

Ma per fortuna nulla è accaduto, se non uno ‘strano’ passaggio, subito dopo la mezzanotte di un’ambulanza che ha attraversato da una parte all’altra l’area antistante in palco. Spente le luci sullo straordinario live della band londinese Skunk Anansie, il serpentone di migliaia e migliaia di persone, dal palco di piazza dei Bruzi si è lentamente spostato in piazza Bilotti dove si è ballato fino alle prime luci dell’alba.