Giovane accoltellato a Cosenza, fermato il presunto aggressore

Il diciannovenne è accusato di tentato omicidio

COSENZA – Un giovane di 19 anni, Anthony Andali, incensurato, di Cosenza, è stato fermato, con l’accusa di tentato omicidio, per l’accoltellamento di un giovane di 27 anni, avvenuto due notti fa nel centro di Cosenza. Il fatto era avvenuto nei pressi di un locale notturno ubicato in una traversa di corso Mazzini, a seguito di una lite scoppiata, pare, per alcuni apprezzamenti fatti nei confronti di una ragazza. La squadra mobile di Cosenza ha effettuato delle serrate indagini, individuando anche altri 4 giovani, che sono stati denunciati per concorso in tentato omicidio e rissa aggravata. Il giovane ferito versa ancora in gravi condizioni nell’ospedale di Cosenza. La prognosi resta riservata. Il questore di Cosenza, Giancarlo Conticchio, ha dichiarato: “Voglio complimentarmi con la squadra mobile, diretta dal dr. Catalano, per il brillante lavoro svolto e voglio sottolineare che lo Stato è presente e reagisce, è bene che il cittadino lo sappia”. La polizia ha anche reso noto che saranno fatti controlli sulle licenze dei locali pubblici, in occasione del divieto di vendita degli alcolici per questa sera.

