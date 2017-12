Cosenza brinda ai detenuti, presidio davanti al penitenziario di via Popilia

Oggi pomeriggio il tradizionale appuntamento sotto il penitenziaro Sergio Cosmai per gli auguri ‘via megafono’ a tutti coloro che brinderanno al nuovo anno in cella

COSENZA – Capodanno sotto le mura a Cosenza. Si rinnova la tradizionale iniziativa di solidarietà nei confronti dei detenuti del penitenziario bruzio. Un presidio che da oltre dieci anni riunisce gli attivisti dei centri sociali cosentini che si ritrovano sotto la casa circondariale di Cosenza per augurare buon anno ai detenuti. Oggi, Domenica 31 Dicembre, dalle 17.00 alle 19.00 solidarietà agli uomini ristretti nel carcere di via Popilia e a tutti coloro che si trovano privati della propria libertà. Appuntamento sotto le mura della casa circordariale di Cosenza, lato palazzetto dello sport per denunciare, come ogni anno, le nefandezze del sistema carcerario, e far sentire la propria vicinanza a chi è costretto a subirle quotidianamente. Gli auguri saranno veicolati attraverso i megafoni da chiunque voglia lanciare il proprio messaggio di vicinanza a mariti, genitori, fratelli, amici e figli costretti ad attendere il nuovo anno tra le celle di via Popilia.

“Lottare contro ogni galera, lottare per l’abolizione del carcere – scrivono gli organizzatori dell’iniziativa in una nota – è lottare per la libertà. Il carcere non è strumento rieducativo. Il carcere è una discarica sociale dove viene rinchiusa e punita la povertà, la diversità, la marginalità. Non è soffocando un detenuto in una cella che si riabilita la persona. Non è attraverso la pena di morte dell’ergastolo che si espieranno le pene. Non è attraverso il 41bis che si produrranno meno criminali. Il carcere è vile strumento di oppressione, di tortura, di annullamento. Esercizio della violenza legalizzata dello Stato. Lottare contro il carcere è lottare per l’emancipazione dell’uomo dall’oppressione dell’altro uomo. Per la liberazione del povero dal ricco, dello schiavo dal padrone della vita dalle catene del loro ordine”.