Concerto di Capodanno a Cosenza, la mappa di parcheggi e viabilità

COSENZA – Il Prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao, ha convocato ieri mattina il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di disporre tutte le misure necessarie per l’ordinato svolgimento dell’atteso concerto di fine anno della celebre cantante inglese Skin e della sua band Skunk Anansie. Alla riunione hanno partecipato il Questore di Cosenza Giancarlo Conticchio, il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, i vertici delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Polizia provinciale, nonché i dirigenti dell’Amministrazione comunale e della Polizia municipale. L’evento, in considerazione della grande popolarità internazionale della popstar, sarà seguito da decine di migliaia di spettatori provenienti anche dalle altre province calabresi e dalle regioni vicine.

Eccezionali, pertanto, sono le misure di security che, in base alle direttive del Ministero dell’Interno in materia, il Prefetto ha adottato d’intesa con il Questore. Imponente il dispiegamento di uomini e mezzi delle Forze dell’ordine, con l’impiego anche di unità cinofile e degli artificieri, allo scopo di prevenire attacchi terroristici e criticità per l’ordine pubblico. Tra le misure di safety più importanti disposte, la divisione in tre aree per gli spettatori, la previsione di vie di fuga opportunamente segnalate, percorsi separati di accesso e di deflusso delle persone, punti di assistenza e soccorso sanitario.

L’attenzione alla sicurezza, quest’anno, si traduce innanzitutto nella limitazione degli accessi nelle aree predisposte, fino al raggiungimento del numero massimo stabilito, al fine di garantire nel modo migliore l’incolumità delle persone. L’evento interessa tutta l’area compresa tra piazza dei Bruzi e piazza Bilotti, lungo la quale saranno predisposte tra macro aree di stazionamento del pubblico.

AREA 1: PIAZZA DEI BRUZI – CORSO UMBERTO – CORSO MAZZINI FINO AD INCROCIO CON VIA PIAVE;

AREA 2: DA INCROCIO DI CORSO MAZZINI CON VIA PIAVE A CORSO MAZZINI (ALTEZZA SALITA DI PAGLIARO);

AREA 3: DA CORSO MAZZINI (ALTEZZA SALITA DI PAGLIARO) A PIAZZA BILOTTI.

Ognuna delle tre aree avrà propri varchi di accesso e di uscita, e sarà delimitata da transenne. Gli addetti alla sicurezza, coadiuvati dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell’Ordine, consentiranno l’afflusso fino alla capienza massima stabilita, solo attraverso i suddetti varchi, e allo stesso modo sarà regolamentato il successivo deflusso. Si invita a non sostare sulle vie di fuga, che saranno opportunamente segnalate, indispensabili alla sicurezza dei cittadini ed all’eventuale passaggio di mezzi di soccorso. Le regole, fissate dalla normativa nazionale, sono inderogabili. Pertanto la cittadinanza è invitata a rispettarle con saggezza e maturità, per godersi al meglio il Capodanno in piazza. Grande sinergia tra tutte le Istituzioni, pertanto, affinchè il mega evento cosentino di fine anno possa svolgersi ordinatamente.

Per salvaguardare l’incolumità delle persone il Sindaco Occhiuto ha emanato ordinanze dirette a vietare i fuochi pirotecnici, la vendita e l’asporto di bevande in contenitori di vetro o alluminio, la vendita di superalcolici. Tali ordinanze (CLICCA QUI PER CONOSCERNE IL CONTENUTO) sono state ieri integrate con ulteriori disposizioni. La vigenza dei divieti di transito, istituiti con la precedente ordinanza n. 422/P.M.2017, viene anticipata alle 13:00 del 31 dicembre 2017. Viene inoltre istituito, (eccetto veicoli di soccorso, emergenza e servizio tecnico urgente e veicoli autorizzati dall’Autorità locale di Polizia di Stato dalle 9:00 del 31 Dicembre 2017 alle 08:00 dell’1 Gennaio 2018 il divieto di sosta con rimozione e dalle 13:00 del 31 dicembre 2017 alle 08:00 dell’1 gennaio 2018 il divieto di transito, sulle seguenti strade:

VIA XXIV MAGGIO

VIA A. MILANO

VIA P. HARRIS

VIA DL TEMBIEN

VIA A. GIULIANI

VIA GALLIANO

VIA C. MARINI

VIA BOTTEGO

VIA DEL TIGRAI

VIA DON MINZONI

VIA CAPODEROSE

VIA MOLINELLA

VIA RIVOCATI

VIA MONTESANTO

VIA PIAVE (da via Monte S. Michele a piazza G. Mancini)

VIA ADIGE (da via Monte S. Michele a via Montesanto).

