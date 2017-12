Accoltellato giovane a Cosenza all’uscita da un locale notturno

Il ragazzo si trova attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Cosenza

COSENZA – Accoltellamento all’alba di stamane a Cosenza. Un ventisettenne della provincia di Cosenza è stato ferito con un coltello intorno alle 5.00 e trasportato d’urgenza in ospedale. Il ragazzo si trovava in un locale notturno del centro città, in una traversa di corso Mazzini nelle ore precedenti all’accaduto. Al suo interno pare che per futili motivi sia sorto un battibecco culminato poi in una violenta lite una volta che il malcapitato si è allontanato con i suoi amici dal pub. Attualmente il giovane si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Cosenza in prognosi riservata a causa delle numerose ferite riportate. Dai primi rilievi infatti sembrerebbe sia stato colpito da almeno dieci fendenti. La Squadra mobile della Questura di Cosenza è al lavoro per rintracciare l’autore dell’accoltellamento.

Le indagini infatti, sarebbero a buon punto per l’identificazione sia del responsabile del ferimento, sia di altre persone che lo avrebbero spalleggiato, favorendone anche la fuga. L’aggressione nei confronti del ventisettenne, secondo quanto é stato ricostruito dagli investigatori, é stata particolarmente cruenta e la vittima prima di ricevere le coltellate è stata anche picchiata a calci e pugni. Secondo i primi riscontri la lite sarebbe stata provocata da un apprezzamento di troppo nei confronti di una ragazza che si trovava con l’aggressore. La rissa é poi proseguita all’esterno del locale, davanti a decine di ragazzi molti dei quali sono stati sentiti dalla polizia che, insieme alle immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, sarebbe già sulle tracce dei responsabili.