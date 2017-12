Notte di Capodanno, divieti di sosta e di transito: istituito servizio navetta

Tutti i divieti di sosta e di transito della Notte di Capodanno. Aree sosta per autobus organizzati e navette Amaco

COSENZA – Per disciplinare la circolazione e la sosta in occasione delle manifestazioni programmate dall’Amministrazione comunale per i festeggiamenti di fine anno, il Comandante della Polizia Municipale, avvocato Giovanni De Rose, ha emanato una serie di provvedimenti intesi a salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada e la fluidità della circolazione stradale.

In particolare viene istituito dalle ore 7 del 30 dicembre 2017 alle ore 8 del 1° gennaio 2018 il divieto di sosta con rimozione ed il divieto di transito su:

CORSO MAZZINI, da Viale Trieste a Corso Umberto.

Dalle ore 9 del 31 dicembre 2017 alle ore 8 del 1° gennaio 2018 il divieto di sosta con rimozione su:

PIAZZA XX SETTEMBRE

CORSO UMBERTO (da via Monte S. Michele a c.so Mazzini)

VIA S. QUATTROMANI

VIA ALARICO

PIAZZA G. MATTEOTTI

VIALE TRIESTE (da piazza G. Matteotti a via Montesanto)

PIAZZA G. MANCINI

VIA TRENTO

PIAZZA T. CAMPANELLA

VIA D. ANDREOTTI (da via Montebaldo a via Trento)

VIA PIAVE (da via Monte S. Michele a piazza G. Mancini)

VIA ISONZO (da via XXIV Maggio a via Montesanto)

VIA MONTESANTO

VIA MOLINELLA (da via XXIV Maggio a via L.M. Greco)

VIA M. MARI

VIA BERTUCCI

VIA DEGLI ALIMENA ( da piazza C.F. Bilotti a via C. Cattaneo)

VIA ADIGE (da via Monte S. Michele a via Montesanto)

VIA TOCCI (da via Brenta a via Adige)

VIA BRENTA (da via Montesanto a via Tocci)

VIA L.M.GRECO

VIA P.RODOTA’

VIA D. FRUGIUELE (da via Miceli a via P. Rodotà)

VIA F. SIMONETTA (da piazza C.F. Bilotti a via Roma)

VIA G. CALOPRESE (da piazza Loreto a piazza C.F.Bilotti)

CORSO FERA (da piazza C.F.Bilotti a via G. Fortunato)

VIA A. QUINTIERI (da via Medaglie d’Oro a piazza C.F.Bilotti)

Dalle ore 15 del 31 dicembre 2017 alle ore 8 del 1° gennaio 2018 il divieto di transito su:

PIAZZA XX SETTEMBRE

CORSO UMBERTO (da via Monte S. Michele a c.so Mazzini)

VIA S. QUATTROMANI

VIA ALARICO

PIAZZA G. MATTEOTTI

VIALE TRIESTE (da piazza G. Matteotti a via Montesanto)

PIAZZA G. MANCINI

VIA TRENTO

PIAZZA T. CAMPANELLA

VIA D. ANDREOTTI (da via Montebaldo a via Trento)

VIA PIAVE (da via Monte S. Michele a piazza G. Mancini)

VIA ISONZO (da via XXIV Maggio a via Monte S. Michele)

VIA MOLINELLA (da via XXIV Maggio a via L.M.Greco)

VIA M. MARI

VIA BERTUCCI

VIA DEGLI ALIMENA (da piazza C.F.Bilotti a via L. Miceli)

VIA L.M.GRECO

VIA P.RODOTA’

VIA D. FRUGIUELE (da via L. Miceli a via P. Rodotà)

VIA F. SIMONETTA (da piazza C.F. Bilotti a via Roma)

VIA G. CALOPRESE (da piazza Loreto a piazza C.F.Bilotti)

Viene inoltre istituita un’area di sosta riservata per i seguenti veicoli:

d’istituto dei VIGILI del FUOCO su: VIA MONTESANTO (alt. Villa Comunale) – VIA MONTESANTO (alt. Piazza 11 settembre) – VIA DEGLI ALIMENA

delle UNITA’ di SOCCORSO-AMBULANZE su: VIA MONTESANTO (alt. Villa Comunale) – VIA MONTESANTO (alt. Piazza 11 settembre) – PIAZZA G. MATTEOTTI – VIA MACALLE’ – VIA MOLINELLA – VIA DEGLI ALIMENA

al SERVIZIO delle PERSONE con DISABILITA’ che espongono regolare contrassegno (ove ne sussistono le condizioni) su: CORSO UMBERTO – AREA 2 FIUMI – CORSO L. FERA

AREA SOSTA PER AUTOBUS ORGANIZZATI

Gli eventuali arrivi di Autobus organizzati per il concerto potranno sostare sulle aree sotto indicate, percorrendo obbligatoriamente le direttrici di traffico per come di seguito dettagliate:

AREA VAGLIO LISE

– DALL’A2: VIA P.LETO – VIA P.ROSSI – VIA DELL’UNITA’ D’ITALIA – VIALE CRATI;

– DALLA SS.107: VIALE CRATI – VIALE BUSENTO;

– DA RENDE: VIALE S. COSMAI – VIA PIO LA TORRE – VIALE G. MANCIN – CADUTI DI RAZZA’- VIALE BUSENTO – VIALE CRATI;

AREA VIA PARADISO-VIA SINISCALCHI

– DA DONNICI: VIA D. MORELLI – VIA V. EMANUELE ;

– DA TRENTA: VIA D. BENDICENTI – PONTE S. LORENZO – SPIRITO SANTO – VIA PETRARCA;

SERVIZIO NAVETTA AMACO

Giorno 31 dicembre in occasione delle festività di fine anno, il rientro serale in deposito degli autobus adibiti a normale servizio di linea, avverrà gradualmente tra le 21,30 e le 22, dopo che gli stessi avranno raggiunto il capolinea di destinazione. Giorno 1° gennaio l’uscita in linea delle vetture inizierà dalle ore 7 e seguirà l’ordine previsto dal programma di esercizio domenicale.

L’Amaco ha provveduto ad istituire, in occasione del concerto, le seguenti specifiche navette:

PERCORSO STAZIONE F.S.-VIALE G. MANCINI: STAZIONE FERROVIARIA VAGLIO LISE – PIAZZA SILA-VIALE CRATI-LOCALITA’ TORREVECCHIA-VIA F. ADAMI-LARGO DELLE DONNE-PIAZZA CUNDARI-VIA POPILIA-VIA L. MANCUSO-VIALE G. MANCINI CORSIA SUD-INVERSIONE (ALT. VIA P. HARRIS)-VIALE G. MANCINI CORSIA NORD-VIA L. MANCUSO-VIA POPILIA-PIAZZA CUNDARI-LARGO DELLE DONNE-VIA F. ADAMI-VIALE BUSENTO-VIALE CRATI-PIAZZA SILA – STAZIONE FERROVIARIA VAGLIO LISE.

PERCORSO CASTROLIBERO-COSENZA: CASTROLIBERO- VIALE F. GULLO-VIA DELLA RESISTENZA-PONTE CANNEZZA-(COMUNE DI COSENZA)-VIA DEGLI STADI-PIAZZA I° MAGGIO-VIA P.LETO-PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO-VIA P. ROSSI-VIALE DELLA REPUBBLICA-VIA F. MIGLIORI-VIA V. VENETO-VIA R. MISASI-TANCREDI-VIALE DELLA REPUBBLICA-VIA P.ROSSI-VIA P. LETO-ROTATORIA-VIALE G. MARCONI-ROTATORIA-VIA TOMMASI-VIA DEGLI STADI-(COMUNE DI CASTROLIBERO)-PONTE CANNEZZA-VIA DELLA RESISTENZA-VIALE F. GULLO – CASTROLIBERO.

PERCORSO RENDE – COSENZA: CAMPAGNANO-VIALE G.F. KENNEDY-VIA BUSENTO-(COMUNE DI COSENZA)-ROTATORIA–VIA B. MONTANA-P. MATTARELLA-VIA PANEBIANCO-PIAZZA EUROPA-VIALE DELLA REPUBBLICA-VIA F. MIGLIORI-VIA V. VENETO-VIA R. MISASI-PIAZZA LORETO-VIA G. CALOPRESE-PIAZZA EUROPA-VIA PANEBIANCO-CAMPAGNANO.

DIVIETO MEZZI PESANTI

Con ulteriore ordinanza del Comando della Polizia Municipale, è vietato il transito sul territorio cittadino (eccetto la direttrice: piazza Maestri del lavoro/svincolo A2 – via P. Rossi – via P. Leto – via Dell’Unità d’Italia – SS107) dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore ai 35 q.li, dalle ore 18 del 31 dicembre 2017 alle ore 8 del 1° gennaio 2018. Sono esclusi solo i veicoli di soccorso, emergenza e servizio tecnico urgente; i veicoli AMACO e i veicoli autorizzati dall’Autorità Locale di Polizia.

