Terminato il Natale si pensa già alla Fiera di San Giuseppe: domande entro il 22 gennaio

L’edizione 2018 della Fiera di San Giuseppe si svolgerà dal 12 al 19 marzo

COSENZA – E’ stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi per la Fiera di San Giuseppe, edizione 2018, che si svolgerà dal 12 al 19 marzo per piante e fiori in vaso, alberi da frutto, terrecotte e vimini; dal 15 al 19 marzo per la merce varia. Gli interessati potranno presentare domanda redatta in carta da bollo sulla modulistica allegata al bando e scaricabile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Cosenza, www.comune.cosenza.it, nella sezione Bandi e Avvisi in scadenza: le domande dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo comunedicosenza@superpec.eu, oppure tramite raccomandata al Protocollo generale del Comune o ancora con consegna a mano allo stesso Protocollo, entro le ore 12 di lunedì 22 gennaio 2018.