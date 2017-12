Il regalo di Occhiuto ai cittadini alla vigilia di Natale, inaugurata piazza XXV Luglio (FOTO)

A pochi giorni dall’inaugurazione di piazza della Riforma nel giorno della vigilia di Natale il sindaco di Cosenza, ha tagliato il nastro ad una nuova piazza ristrutturata e restituita alla città.

COSENZA – Un nuovo incontro con la città alla quale il sindaco Mario Occhiuto, ha riconsegnato una piazza totalmente nuova al centro della quale resta il busto dedicato a Michele De Marco, meglio noto come Ciardullo, poeta, commediografo e giornalista italiano, autore di scritti in dialetto calabrese, nato a Pedace nel 1884 e scomparso a Cosenza nel 1954. Un luogo storico e culturale della città di Cosenza che viene restituito da oggi con una nuova veste. Alla presenza del vicesindaco Iole Santelli e di numerosi assessori della sua giunta, il primo cittadino ha tagliato un nuovo nastro, in un altro luogo storico (dopo piazza della Riforma); il tutto alla vigilia di Natale.

Ultimati i lavori di riqualificazione, la nuova piazza XXV Luglio, adiacente piazza Cappello va ulteriormente a rafforzare il progetto del primo cittadino di far diventare la città sempre più pedonale e vivibile, recuperando le aree nel rispetto della distribuzione degli spazi originari e donando a queste, una veste più accogliente, a misura delle persone che negli spazi liberi urbani coltivano l’aggregazione. La cornice di piazza XXV Luglio è rappresentata da edilizia popolare di gran pregio degli anni Venti e Trenta ed oggi “abbiamo voluto festeggiare e darci così gli auguri di Natale – ha detto Mario Occhiuto – in questa piazza che era già finita, ed abbiamo voluto riconsegnare questo luogo, questo spazio ritrovato”.