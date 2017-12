La Polizia di Stato di Cosenza a Natale, tra sicurezza e solidarietà (FOTO)

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato della Questura di Cosenza, diretta dal Questore Conticchio ha confermato la propria vicinanza ai bambini e ragazzi.

COSENZA – Un gruppo di ragazzi “speciali”, accompagnati dai propri genitori, da insegnanti e volontari dell’A.I.P.D. ONLUS Sezione di Cosenza sono stati accolti negli Uffici della Questura di Cosenza. A fare da ‘padrone’ di casa il “cane poliziotto” Perseo, del Reparto Cinofili di Vibo Valentia, ed i ragatti ospiti hanno avuto modo di visitare alcuni Uffici, quali quelli della Polizia Scientifica, del Poligono di Tiro e la Sala Operativa, cuore della Questura. Alla presenza del Cappellano della Polizia di Stato, Don Piermaria Del Vecchio, hanno partecipato attivamente alla benedizione di alcuni veicoli della Polizia di Stato, e di seguito hanno consumato una merenda nella locale mensa.

Particolarmente toccante è stata la giornata del 21 dicembre scorso quando il Questore di Cosenza, Giancarlo Conticchio, unitamente alpersonale della Questura, si è recato presso la sede dell’Associazione di Volontariato Gianmarco De Maria di Cosenza. Dopo un breve e proficuo incontro con i volontari, insieme a loro si è recato a far visita agli ospiti ed anche al personale medico dei Reparti di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Civile di Cosenza.

Momenti gioiosi sono stati vissuti, sempre nella giornata del 21, da altri ragazzi che accompagnati dagli educatori, sono stati accolti dal personale della Polizia di Stato della Sezione Polizia Stradale di Cosenza, in Via Popilia. Dopo la visita a quegli uffici e aver giocato a fare i poliziotti a bordo delle autovetture della Polizia Stradale, serviti, hanno consumato il pranzo insieme al personale della Sezione Polizia Stradale di Cosenza. Successivamente è stata celebrata la Messa, officiata dal Cappellano della Polizia di Stato Mons. Don Piermaria Del Vecchio, unitamente a Don Germano Anastasio e Don Ronald Antonio Çerda. Al motto “Esserci sempre”, analoghe visite saranno organizzate in futuro.

