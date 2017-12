Ore di apprensione per Shira, la “lupa del Pollino” più anziana d’Italia

Shira è la lupa piu vecchia d’Italia e proprio nei giorni scorsi ha compiuto 18 anni. Ma sono ore di apprensione per la sua salute

COSENZA – Shira, l’esemplare femmina di “Lupo del Pollino” che un pò di anni fa durante un inverno piuttosto rigido scese a valle e nella piana di Castrovillari ed incontrò Carlo Buccino, diventato il suo fedele compagno, non sta bene. Sono ore di apprensione per la salute e la vita per la lupa che da anni vive libera nel rifugio di Castrovillari accudita come una principessa. Shira sta male e per questo è stata ricoverata in una clinica veterinaria di Cosenza dove la stanno curando e le notizie sono contrastanti e si sta cercando di capire se faranno effetto le cure vista anche la sua non certo giovane età. Shira è la testimonial della campagna AIDAA contro l’abbattimento dei lupi e anche la redazione di Quicosenza spera che la splendida lupa del Pollino, possa riprendersi presto.