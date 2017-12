Domani sospesa la raccolta dei rifiuti: per la chiusura impianti non si ritira l’organico

Ecologia Oggi comunica che il 25 dicembre non ci sarà ritiro per la chiusura degli impianti regionali

COSENZA – La società Ecologia oggi SpA, che gestisce il servizio di raccolta differenziata, informa le utenze della città di Cosenza, che il giorno di Natale, a causa della chiusura degli impianti regionali, non avverrà il ritiro della frazione organica. Pertanto non bisognerà esporre il mastello la sera del 24 dicembre. Viene anche precisato che, nelle zone del centro storico e dell’isola pedonale, l’esposizione prevista per la mattina del 25 dicembre non dovrà essere effettuata.