La denuncia: “A rischio la sicurezza di luoghi di lavoro e di ritrovo dei nostri giovani cosentini”

COSENZA – “Il Movimento politico NOI – si legge in una nota – ha a cuore la legalità e la correttezza istituzionale che deve essere seguita da tutte le Amministrazioni locali e nazionali nel governare il territorio. Questa correttezza deve comprendere anche l’alta vigilanza sulle pratiche urbane e su tutto il territorio. La vicenda che ultimamente ha guadagnato i titoli dei giornali su una possibile irregolarità nell’esecuzione dei lavori di un noto fast-food presso Piazza Bilotti, deve farci riflettere! Non possiamo abdicare alla legalità solo per contrattare una manciata di posti di lavoro precario ed è per questo che chiediamo al governo della città di usare tutta la necessaria e severa vigilanza e di censurare qualsiasi atto illegittimo che possa pregiudicare non solo il buon andazzo di iter amministrativi, ma anche la sicurezza di luoghi di lavoro e di ritrovo dei nostri giovani cosentini.”