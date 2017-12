Aperte le iscrizioni a Cosenza, per il corso volontari in carcere

La proposta formativa mira a rafforzare l’impegno del volontariato penitenziario nell’accompagnamento di persone in esecuzione penale esterna

COSENZA – Prenderà il via sabato 13 gennaio, alla Cittadella del Volontariato di via degli Stadi, a Cosenza, il corso di formazione “Volontari per le misure di comunità” promosso dall’associazione LiberaMente in collaborazione con la Caritas della Diocesi di Cosenza – Bisignano, l’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) e il CSV (Centro Servizi per il Volontariato) della provincia di Cosenza. Il corso, gratuito, rientra nell’ambito di un progetto SEAC (Coordinamento enti e associazioni di volontariato penitenziario) sostenuto da Fondazione CON IL SUD che coinvolge sei regioni italiane tra cui la Calabria. La proposta formativa mira a rafforzare l’impegno del volontariato penitenziario nell’accompagnamento di persone in esecuzione penale esterna e nella ricostruzione dei legami con la comunità interrotti a causa del reato. Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano impegnarsi nel volontariato penitenziario, ma anche a chi già opera in carcere come volontario. Durante i cinque moduli del corso verranno esaminate le raccomandazioni europee che introducono e valorizzano le misure di comunità, si parlerà della situazione attuale in Italia e delle sue possibili evoluzioni, si analizzeranno le funzioni e i compiti dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e del magistrato e del tribunale di sorveglianza e si approfondirà l’art. 78 della legge penitenziaria sulla presenza degli assistenti volontari in carcere.

Per partecipare al corso è necessario compilare una scheda di iscrizione e farla pervenire all’indirizzo email info@liberamentecs.org. Per maggiori informazioni si può contattare il numero di telefono 346.8435350. LiberaMente è un’associazione nata a Cosenza nel 2004 che opera in favore di detenuti ed ex detenuti, facilitandone il reinserimento sociale e lavorativo e sostenendo le loro famiglie.