Da domani a Cosenza è possibile rinnovare le parking card

Dall’8 gennaio le domande per il rinnovo delle parking card. Quelle attuali sono valide fino al 31 gennaio 2018

COSENZA – Dal prossimo otto gennaio sarà possibile presentare istanza per il rinnovo delle parking card dei residenti e per rinnovare anche i permessi nelle zone delimitate dalle strisce blu e nelle zone a traffico limitato (ZTL) che varranno per tutto il 2018. La modulistica, scaricabile dal sito Internet del Comune di Cosenza, potrà anche essere ritirata presso l’ Ufficio relazioni con il pubblico di Piazza dei Bruzi, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,30. Nei pomeriggi di lunedì e giovedì il ritiro sarà possibile anche dalle 16,00 alle 18,00. Le richieste di rinnovo dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune, al primo piano di Palazzo Ferrari, in Piazza Eugenio Cenisio. Le parking card ed i permessi rilasciati nel 2017 saranno comunque validi fino al 31 gennaio 2018.