Castrolibero piange la morte di Raffaele, si è spento dopo un incidente stradale

Messaggi di cordoglio, ricordi dei suoi amici e un dolore profondo nella famiglia di Raffaele Aiello, il giovane rimasto coinvolto in un incidente lo scorso 5 novembre su viale Magna Graecia

CASTROLIBERO (CS) – Si è spento nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cosenza Raffaele Aiello, a soli 21 anni, il giovane di Castrolibero rimasto coinvolto la sera del 5 novembre in un incidente stradale avvenuto su viale Magna Graecia. Raffaele era insieme ad un amico a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è schiantato e i due ragazzi sono finiti rovinosamente sull’asfalto. Era stato portato in ospedale con gravi traumi.

“Sarai sempre nel mio cuore non ci sono parole”, “Continuerò a ricordarti così, il viaggio più bello lo abbiamo fatto insieme. Guarderò due stelle in cielo. Buon viaggio in paradiso Raffa”, e ancora “adesso fai splendere il tuo dolce sorriso in cielo e gioca con gli angeli” sono solo alcuni dei messaggi lasciati dai suoi amici sul suo profilo Facebook. L’intera comunità di Castrolibero è distrutta per la perdita di un giovane amante della vita e del calcio, degli amici e della famiglia. Tutti hanno pregato affinchè si riprendesse e affisso striscioni per dar forza a lui e alla famiglia, ma purtroppo per Raffaele non c’è stato nulla da fare.