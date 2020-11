Nel comune di Montalto Uffugo i positivi salgono a a 116 con 23 nuovi casi accertati oggi. Nel frattempo a causa dei contagi il sindaco di Castrolibero Giovanni Greco ha prorogato la chiusura delle scuole fino al 21 novembre. Anche nel comune di Lungro, il sindaco Giuseppino Santoianni ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado

CASTROLIBERO (CS) – Nonostante il numero dei nuovi positivi oggi nella provincia di Cosenza sia sceso da 110 a 78, si continuano a registrare nuovi contagi soprattutto nell’area urbana. A Montalto il sindaco Caracciolo ha comunicato che oggi sono stati accertati altri 23 casi positivi ” oltre ai casi positivi comunicati nella giornata di ieri – ha scritto Caracciolo – purtroppo, ci giunge notizia da parte delle autorità sanitarie di ulteriori 23 nuovi casi. Allo stesso tempo comunichiamo la negativizzazione di 2 cittadini. Di conseguenza, attualmente i positivi al covid-19 salgono a 116“. Pietro Caracciolo ha ricordato ai suoi concittadini di rispettare tutte le misure anti-contagio “non assembriamoci e manteniamo il più possibile il distanziamento sociale” ha detto.

Contagi che interessano anche il comune di Castrolibero che con un’ordinanza del sindaco Greco è stata prorogata la chiusura di tutte le scuole fino al 21 novembre “nel prendere atto della progressiva crescita dei contagi da COVID-19 nell’Area Urbana e Comuni contermini registrata negli ultimi giorni – comunica il primo cittadino – , considerato che l’incremento ed il parallelo tracciamento dei contatti stretti è motivo di preoccupazione per noi tutti, pochi istanti fa, dopo aver sentito la Dirigente Scolastica, a tutela della salute ho firmato l’Ordinanza di prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 21 novembre compreso (periodo di sospensione prolungato di una settimana rispetto alla precedente decisione di sospendere le attività didattiche in presenza dell’Istituto Comprensivo locale, dal 29 ottobre al 15 novembre). È una giornata intensa, dove anche nel nostro Comune stiamo registrando in poche ore un incremento dei contagi, al momento: 11 soggetti positivi al Covid; 18 soggetti a stretto contatto con soggetti positivi. È necessario continuare ad osservare le norme sanitarie di sicurezza che conosciamo bene!”

Anche nel comune di Lungro, visto l’aumento dei casi, il sindaco Giuseppino Santoianni ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, bar eccetto con servizio a domicilio. Sospesi altresì tutti i mercati anche di genere alimentare e ortofrutticolo, nonché l’ingresso dì venditori ambulanti. Nei prossimi giorni si deciderà se chiudere i confini del paese in entrata e uscita.