Covid, “MeetUp Cosenza e oltre”: “Occhiuto, Manna e Greco forniscano i dati”

I MeetUp Cosenza e oltre e Amici di Beppe Grillo di Castrolibero chiedono che vengano forniti i dati dai sindaci vista la recente comunicazione dell’Asp di Cosenza di comunicare i dettagli sui contagi

COSENZA – «Abbiamo appreso che l’ASP di Cosenza, su iniziativa della dott.ssa Amalia Maria Carmela De Luca, ha deciso di non fornire il dettaglio quotidiano del numero di contagi per ogni Comune, adducendo dei “pericoli” sociali di questo tipo: “nei piccoli Centri, numerosi nella nostra Provincia, che anche una unità di contagiato in più rispetto al giorno precedente genera allarme e fa scattare la ricerca di informazioni, anche mediante l’uso improprio dei social, con l’obiettivo di identificare il caso” di fatto, sostituendosi al Prefetto, perché questa è materia di ordine pubblico mentre i compiti di un dirigente medico dell’ASP sono altri».

E’ quanto scrivono i MeetUp Cosenza e oltre e MeetUp amici di Beppe Grillo di Castrolibero che chiedono ai sindaci di Cosenza, Rende e Castrolibero «nella loro qualità di autorità sanitaria locale, di prevedere una dettagliata informativa giornaliera a riguardo dei nuovi contagi, nuovi ricoveri e decessi, così da non lasciare la cittadinanza, come sta accadendo da qualche giorno, nella totale indeterminatezza».