Mezzi del Consorzio non possono raggiungere Marano da Castrolibero

La Faisa della Confail chiede un intervento per consentire che il trasporto pubblico possa da Cosenza arrivare a Marano Principato via Castrolibero

COSENZA – L’organizzazione sindacale chiede l’intervento del presidente della Regione Calabria circa il trasporto pubblico da Cosenza a Marano Principato via Castrolibero in quanto le corse automobilistiche del Consorzio Autolinee di Cosenza, non possono raggiungere Marano Principato via Castrolibero, perché il Comune di Castrolibero ha disposto da mesi la chiusura del transito.

E così i cittadini che da Castrolibero paese hanno necessità di raggiungere il comune di Marano Principato, devono ritornare a Cosenza, prendere un altro autobus che percorre Cosenza – Rende (Saporito), per arrivare a Marano Marchesato e Marano Principato.

Un disagio di non poco conto che l’ utente è costretto ad affrontare. La problematica oltre ad essere stata segnalata al Prefetto di Cosenza è stata sollecitata dal consigliere comunale di Marano Principato, Emilio Tenuta, in considerazione delle numerose segnalazione da parte dei cittadini.