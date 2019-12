Lo sfogo di Greco: “L’unico politico calabrese a non meritare la candidatura. Ridicolo e vergognoso”

“Io che non sono neanche stato rinviato a giudizio, perchè dovrei pagare? Ridicolo e vergognoso è il trattamento che mi è stato riservato. Ma dov’è lo Stato di Diritto?”

CASTROLIBERO (CS) – “Siamo alla resa dei conti e questi conti mi vedono come l’unico politico calabrese a non meritare la candidatura perchè macchiato di terribili colpe.” Così Orlandino Greco si sfoga in un post sulla sua pagina Facebook. “L’unico. E quali sarebbero queste colpe? – Continua – Io che non sono neanche stato rinviato a giudizio, perchè dovrei pagare? C’è un giudice che deve ancora esprimersi sulla richiesta di rinvio e che potrebbe anche pronunciarsi rigettandola così come è stata rigettata la richiesta di misura cautelare più volte da parte del Gip, del Tribunale del Riesame e anche dalla Cassazione che ha dichiarato inammissibile l’azione della procura.