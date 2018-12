Castrolibero, incendio distrugge baracca, ma non è abitata

Intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Non si sono registrati feriti. Nessuna abitazione è rimasta coinvolta nel rogo

CASTROLIBERO (CS) – Nella tardo pomeriggio i vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio di una baracca in legno nelle campagne di Castrolibero, contrada Andreotta, nei pressi del raccordo stradale con viale Magna Grecia. Per giungere sul posto sono stati utilizzati mezzi appositi per le zone impervie, in quanto la struttura era situata in una zona di campagna. I vigili sono ancora all’opera. Le cause all’origine dell’incendio al momento sono in corso di definizione