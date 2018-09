Castrolibero: sfondata all’alba la saracinesca del Daily Bar di Andreotta

La saracinesca è stata letteralmente sfondata mandando in frantumi i vetri e provocando diversi danni. I malviventi hanno agito intorno alle 6:00 di questa mattina. Scattato immediatamente l’allarme si sono dati alla fuga

CASTROLIBERO (CS) – Erano circa le 5.50 stamattina quando un’auto, una Fiat Stilo station wagon con a bordo quattro soggetti tutti con il volto travisato ha tentato di sfondare la saracinesca del bar Daily ad Andreotta di Castrolibero. L’auto arrivata sul posto è stata lanciata in retromarcia a tutta velocitĂ contro la saracinesca. Poi è scattato l’allarme che ha svegliato il vicinato. I carabinieri sono giunti sul posto quasi immediatamente visto l’orario. I militari del nucleo radiomobile guidati dal maresciallo Italiano e i militari dell’Arma della locale stazione, diretta dal luogotenente Cozzarelli hanno visionato nell’immediato le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nel bar.

L’auto con la quale i malviventi hanno tentato di sfondare l’ingresso del bar tabacchi è risultata essere stata rubata a Cosenza, ed è stata rinvenuta successivamente in via Turium. Sul posto sono arrivate anche unitĂ specializzate per il rinvenimento di elementi utili tra cui, probabili tracce lasciate dai quattro al fine di identificarli, in quanto gli inquirenti ritengono la banda composta da soggetti giĂ noti alle forze dell’ordine.