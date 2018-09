Viale Magna Grecia chiusa per le partite, è polemica sulla viabilità in occasione delle gare al Marulla

“Non è mio compito entrare nel merito di quanto accaduto al San Vito Marulla nella giornata di sabato. È evidente a tutti che qualcosa sia andato storto e che ci siano delle responsabilità da accertare”.

CASTROLIBERO (CS) – Orlandino Greco solleva il problema, evidente, della viabilità intorno allo stadio San Vito Marulla in occasione delle gare del Cosenza Calcio, che si riversa solo su via degli Stadi. “Ciò che ritengo inaccettabile, da consigliere regionale e consigliere comunale di Castrolibero, è il totale blocco veicolare che ha interessato per diverse ore viale Magna Grecia e che ha lasciato, di fatto, i cittadini di Castrolibero reclusi all’interno del proprio territorio. L’unica via di fuga era il collegamento tra contrada Garofalo e Ortomatera, una sola strada che per ovvie ragioni non bastava per far defluire il traffico veicolare”.

“Una situazione che ha creato disagi a tutti i cittadini e alle attività commerciali di Castrolibero. Non oso immaginare cosa sarebbe potuto accadere in caso di emergenze sanitarie o di altro genere sul nostro territorio. Chiedo ufficialmente al sindaco di Castrolibero Giovanni Greco di farsi portavoce insieme al sindaco di Cosenza di questo problema con il Prefetto e con tutte le istituzioni interessate al fine di individuare una soluzione che possa garantire adeguate condizioni di sicurezza ai tifosi si, ma anche e, sopratutto, ad una città e ad una comunità che non può essere isolata per una partita di calcio”.

“Il tema della viabilità e dei parcheggi in occasione delle partite di calcio del Cosenza Calcio – ha dichiarato in merito il primo cittadino di Castrolibero – è da riaffrontare con urgenza”. Giovanni Greco ha chieto un incontro al Prefetto perché convochi gli organi preposti con l’obiettivo d’individuare in tempi brevi soluzioni più adeguate. Tra queste, mi spenderò affinché si realizzi la strada di collegamento Polo Scolastico – Comune di Rende (per intenderci Liceo di Castrolibero – S. Agostino) divenuta ormai indispensabile, non solo per gli studenti ed il personale docente di un Polo di riferimento dell”intera provincia, ma a vantaggio dell’intera Area Urbana e quindi dell’asse sportivo con lo Stadio lungo viale Magna Grecia”.