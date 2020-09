Nuovo contagio a Montalto Uffugo porta a 7 i positivi. Non è legato a cluster precedenti

A darne comunicazione il sindaco Pietro Caracciolo. Si tratta di una donna che lavora nel comune di Mongrassano e che non è legata ai precedenti contagi registrati nel comune dove il totale dei positivi sale a 7. Avviata l’indagine epidemiologica e chiuso temporaneamente il Municipio per le operazioni di sanificazione

MONTALTO UFFUGO (CS) – Salgono a 7 i contagi da coronavirus nel comune di Montalto Uffugo dopo che nelle ultime ore si è registrato un nuovo positivo e che si va ad aggiungersi agli altri 2 comunicati nella giornata di ieri. Il caso di positività al coronavirus di oggi non è collegato ai precedenti cluster come ha specificato il sindaco Pietro Caracollatolo che ne ha dato notizia “sul nostro territorio, oltre ai 6 casi positivi comunicati nei giorni scorsi, purtroppo ce n’è da aggiungere un altro. È un altro caso isolato, per il momento, non riconducibile ai cluster menzionati nelle scorse comunicazioni. Di conseguenza, i cittadini attualmente positivi al covid-19 sono 7. Manteniamo alta la guardia, non assembriamoci e manteniamo il più possibile il distanziamento sociale” ha ribadito il primo cittadino.

Positiva una dipendente del comune di Mongrassano

Si tratta di una dipendente del comune di Mongrassano ma residente a Montalto. Per questo anche il Sindaco di Mongrassano Ferruccio Mariani, dopo la scoperta della positività, ha disposto la temporanea chiusura del Municipio e la sanificazione di tutti i locali. L’Asp di Cosenza ha subito avviato lo screening sulle persone che hanno avuto contatti con la dipendente. È il caso, ad esempio, di alcune persone residenti nella vicina a San Marco Argentano che lavorano anche loro nel comune di Mongrassano. Il sindaco Virginia Mariotti, avvisata dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, che tra coloro che hanno avuto contatti con il soggetto Covid-19 positivo vi sono anche alcuni concittadini che lavorano al Comune di Mongrassano, ha emanato alcune ordinanze di quarantena obbligatoria che, scrive il sindaco “in via precauzionale e per un eccesso di prudenza, ho voluto estendere a tutto il nucleo familiare, in attesa di conoscere gli esiti dei tamponi, che verranno effettuati domani mattina. Rinnovo a tutti l’invito a non abbassare la guardia e a rispettare scrupolosamente le misure igienico – sanitarie e le regole di distanziamento sociale ancora vigenti. Non lasciamoci prendere dal panico, perché non è giustificato, ma continuiamo a essere attenti e prudenti”.