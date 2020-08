Castrolibero, restano solo 2 persone positive. Le altre sono tutte negative

Il sindaco Giovanni Greco ha revocato l’ordinanza di isolamento domiciliare per 3 persone risultate negative al secondo tampone. Ad oggi restano solo 2 le persone ancora positive al coronavirus

.

CASTROLIBERO (CS) – “In data odierna ho firmato la revoca dell’ordinanza d’isolamento sanitario obbligatorio a 3 persone risultate negative per la seconda volta al tampone rinofaringeo e residenti in Contra Ortomatera. Ma c’è di più, in questo momento Castrolibero ha solo 2 persone positive al Covid. Le altre sono tutte negative!”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Castrolibero Giovanni Greco “per il protocollo sanitario – aggiunge – dovranno ripetere l’esame una seconda volta fra qualche giorno. Ancora un po’ di pazienza e tutto andrà bene! Approfitto per salutare con gratitudine tutte le persone coinvolte per l’osservanza delle norme sanitarie, molto restrittive ma necessarie sia per la loro salute e dei familiari coinvolti e sia per il contenimento del contagio. Ancora grazie ai vigili e al personale dei servizi sociali per l’attenzione e l’insostituibile servizio svolto senza sosta dai primi giorni di Marzo. Grazie anche a tutti i dipendenti comunali, dalla manutenzione del verde pubblico alla ragioneria che anche in questi giorni hanno assicurato servizi indispensabili. Grazie a tutti i sanitari del dipartimento d’igiene e prevenzione dell’ ASP per il prezioso lavoro dimostrato sul campo in stretta sinergia con il Comando della Polizia Municipale e direttamente con le persone coinvolte.

“Siamo ancora in cammino, lo sappiamo tutti – conclude il Sindaco – tuttavia, con il buon senso, il rispetto reciproco, l’osservanza delle norme igienico sanitarie ed il sentirsi parte attiva di una Comunità, sono sicuro che tutti insieme supereremo questo difficile momento”!