Montalto, arriva il toner al centro per l’impiego. Acquisto con una raccolta fondi

A darne comunicazione Michele Leone, segretario PD Luzzi “ho sentito il dovere civico di fare qualcosa. Ho raccolto un libero contributo di tanti amici e simpatizzanti del PD Luzzi e sono corso a consegnare il Toner al CPI di Montalto”

MONTALTO UFFUGO – “Da più giorni gli i cittadini, soffrivano il disservizio, per mancanza di toner, e visto la prossima scadenza delle domande della mobilità, ho sentito il dovere civico di fare qualcosa, ho raccolto un libero contributo di tanti amici e simpatizzanti del PD Luzzi, e sono corso a consegnare il Toner al CPI di Montalto“.

Lo scrive in una nota Michele Leone, segretario PD Luzzi “Al mio arrivo una fila di oltre 50 cittadini ad aspettare. Speriamo che questo serva oltre a risolvere il problema quotidiano anche a sensibilizzare la Regione e i Comuni a puntare sulla valorizzazione e il potenziamento del Centro per la Impiego di Montalto che è un servizio molto importante per la cittadinanza che serve un utenza di oltre 70.000 abitanti 11 Comuni tra cui Acri, Luzzi, Bisignano, Rose, Montalto Uffugo, Mongrassano, Torano, Cerzeto, San Benedetto Ullano, Rota Greca, Lattarico”.