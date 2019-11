Montalto Uffugo, anziano investito da un’auto a Settimo finisce al pronto soccorso

L’incidente poco dopo le 12:00 su via Trieste a Settimo di Montalto. L’uomo stava recuperando la propria auto quando è stato investito da una vettura che sopraggiungeva e si è subito fermata a prestare soccorso

MONTALTO UFFUGO (CS) – Un anziano è stato investito questa mattina a Settimo di Montalto su via Triste, a pochi passi dalla Conad intorno alle 12. Per cause ancora in corso di accertamento, il malcapitato è stato colpito da un’auto in transito mentre stava recuperando la sua macchina parcheggiata a poca distanza, finendo per terra e sbattendo la testa. L’investitore si è immediatamente fermato a prestare soccorso insieme a molte persone che hanno assistito alla scena ed avvertito i soccorsi. Poco dopo è sopraggiunto il 118 che dopo aver prestato le prime cure sul posto ha portato l’uomo, che respirava autonomamente ma era parzialmente incosciente, al pronto soccorso dell’Annunziata. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri che si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica. Inevitabili le lunghe code che si sono formate sia in direzione Rende che Montalto.