Accoltellamento nella notte a Settimo di Montalto

Lite familiare degenerata in una violenta colluttazione. Uomo ricoverato in fin di vita

MONTALTO UFFUGO (CS) – Nella notte, intorno alle 2:00, un uomo è stato accoltellato a Settimo di Montalto. Si tratta di un 33enne di nazionalitĂ rumena che si trovava a cena in casa propria insieme a dei parenti quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha iniziato a litigare con il fratello di 38 anni. La discussione è poi degenerata al di fuori dell’abitazione in cui vivono dove il piĂą giovane dei due è stato ferito con piĂą fendenti alla schiena. Entrambi sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Cosenza dove il 33enne si trova al momento ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva in prognosi riservata. Il pm di turno Mariangela Farro sta attualmente interrogando il 38enne, che versa in condizioni meno gravi, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Da quanto trapelato sembrerebbe che il diverbio sia scaturito da questioni economiche legate ad un’ereditĂ .